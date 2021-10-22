Страхование автовладельцев: больше ДТП – больше выплат?

Согласно статистическим данным, которые опубликовал Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за 8 месяцев 2021 года в стране было зарегистрировано 8307 аварий на дорогах, в которых пострадали 12 205 человек, что на 10,2% больше, чем годом ранее.

Для сравнения: за такой же период 2020 года в стране зарегистрировали 7541 случай ДТП.

Что со страховыми выплатами?

С января по сентябрь 2021 года на казахстанском рынке страхования, в соответствии с данными Национального Банка, наблюдался значительный рост страховых выплат по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОГПО ВТС). Так, 16 страховщиков, которые имеют в своем портфеле данный вид страхования, на 1 сентября 2021 года выплатили своим клиентам порядка 24 млрд тенге, что на 25% (6 млрд тенге) больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Лидерами по страховым выплатам в Казахстане, согласно статистике регулятора, на 1 сентября 2021 года являются три страховые компании (СК "Евразия" – 7 млрд тенге, СК "Халык" – 5,8 млрд тенге, СК "НОМАД Иншуранс" – 1,98 млрд тенге), которые в общей сложности уже выплатили свыше 14,7 млрд тенге, при этом выплаты этих компаний составили 61% от совокупного объема премий всех страховщиков.

Страховая компания "Евразия" принимает заявления на осуществление страховых выплат как посредством корпоративного сайта, так и через онлайн-службы сервис-центра по электронному адресу: servicecenter@theeurasia.kz.

Хотим напомнить, что недавно СК "Евразия" запустила новую уникальную акцию: теперь при онлайн-покупке годового полиса обязательного автострахования (ОГПО ВТС) на сайте eurasia36.kz каждый водитель получает не только скидку до 10 процентов и максимальный шанс выиграть 10 литров бензина. Если у вас есть единственная в Казахстане автокарта от Евразийского банка, вы можете получить дополнительно еще 10% бонусов на карту от банка.