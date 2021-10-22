Как в Казахстане планируют развивать агропромышленный сектор

Министерство сельского хозяйства подготовило проект постановления правительства "Об утверждении Концепции развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2030 годы", сообщает zakon.kz.
Как отмечается в документе, за последние три-пять лет в отрасли АПК отмечается положительная динамика роста практически всех показателей благодаря оказываемой государством поддержке. В настоящее время субсидирование в агропромышленном комплексе действует по 12 направлениям и 51 виду, из них в растениеводстве – два, животноводстве – два, финансовые инструменты – 8, переработка – одно.
Объем валовой продукции сельского хозяйства вырос в 1,4 раза и по итогам 2020 года составил 6,3 трлн тенге (в 2018 году – 4,5 трлн тенге, в 2019 году – 5,2 трлн тенге, в 2020 году – 6,3 трлн тенге).
Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки за данный период вырос на 6% и составил в 2020 году 3,3 млрд долларов США (в 2018 году – 3,1 трлн тенге).
Отрасль становится привлекательной для вложения инвестиций. Так, приток инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за последние три года увеличился в 44,9% и составил в 2020 году 573,2 млрд тенге (в 2018 году – 395,6 млрд тенге). Производительность труда на одного занятого в сельском хозяйстве за 2020 год составила три млн тенге. При этом среднегодовые темпы роста производительности труда в АПК составляют почти 7%, - отметили в МСХ.
Также отмечены положительные тенденции в растениеводстве и животноводстве, создающие условия для дальнейшего роста валовой продукции.
На поддержку семеноводства в 2020 году было направлено 14 млрд тенге (в 2018 году – 8,4 млрд тенге, в 2019 году – 9,5 млрд тенге).
Однако, несмотря на позитивные сдвиги в отрасли, в МСХ назвали ряд системных проблем:
В растениеводстве:
В животноводстве:
В сфере переработки сельхозпродукции и развития органической продукции:
В сфере земельных отношений:
По государственной поддержке АПК:
Вместе с тем отмечается, что Казахстан имеет значительный ресурсный потенциал для формирования аграрного сектора страны как мирового поставщика продовольствия.
Для этого требуется пересмотреть концептуальные подходы в аграрной политике, сориентировав ее на плавный переход от модели прямой финансовой поддержки субъектов сельхозбизнеса на создание сервисной модели, создающей равные условия для развития предпринимательской инициативы в АПК, стимулирования роста конкурентоспособности и устойчивости сектора к глобальным вызовам.
Приоритеты развития АПК на 2021-2030 годы:
● обеспечение продовольственной безопасности и повышение качества продукции;
● создание 7 устойчивых продовольственных экосистем;
● оптимизация механизмов поддержки, ориентация на конкурентоспособную продукцию;
● формирование привлекательности отрасли на основе технологичности, цифровизации, экологичности и развития человеческого капитала;
● создание единой системы, нацеленной на потребности АПК: наука → подготовка кадров → распространение знаний (лаборатория → аудитория → поле);
● развитие системы коммерциализации и трансферта;
● объективное распределение ресурсов на научные исследования и экстеншн на основе качества компетенции исполнителей и предлагаемых ими подходов к решению поставленных задач;
● развитие и укрепление фитосанитарной и ветеринарной службы;
● формирование эффективных систем землепользования
и водопользования для производства продукции АПК;
● рост доходов и уровня систем жизнеобеспечения сельского населения, развитие сельской инфраструктуры;
● построение устойчивых цепочек производства и сбыта.
К 2030 году АПК Казахстана должен стать магнитом для бизнеса, финансов, технологий и инвестиций, обеспечивая внутренние потребности страны в качественном продовольствии, а также, используя географические преимущества территории, сформировать систему международных продовольственных хабов, ориентированных преимущественно на рост экспорта, – пишут разработчики документа.
Также планируется создать стимулирующую эти процессы законодательную базу, существенно оптимизировав систему государственной поддержки, сформировав эффективную систему экстеншн.
Качественно улучшатся условия жизнеобеспечения в сельской местности. Вырастут доходы сельского населения, увеличится доля АПК в валовом национальном продукте, будут достигнуты индикаторы целей устойчивого развития в аграрной сфере, - считают в МСХ.
Также разработан план действий по реализации Концепции развития агропромышленного комплекса на 2021-2030 годы с целевыми индикаторами.
Посмотреть документы можно на сайте "Открытые НПА", где они размещены для публичного обсуждения до 5 ноября.
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