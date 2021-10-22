Как мошенники могут узнать баланс банковской карты через SMS

Эксперт рассказал, как мошенники могут узнать баланс вашей карты через SMS, передает zakon.kz.

Об этом агентству "Прайм" рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

По его словам, существует три основных способа, которые позволяют мошенникам выяснить баланс банковской карты, а затем использовать эти данные для кражи средств со чета.

"Самый живучий способ", как отметил эксперт, – выполнение операции оплаты с помощью всех украденных данных карты: подбор из нескольких сумм позволяет злоумышленникам "полностью понять баланс карты".

Также, по словам Щельцина, могут производиться и оплаты с отменой.

Вместе с тем, продолжил он, уточнить баланс карты вполне возможно через SMS (на номер банка) или через звонок оператору банка.

Зачастую достаточно обозначить данные номера карты и дополнительный идентифицирующий параметр, к примеру, дату рождения, номер паспорта, голосовое приветствие. Арсений Щельцин

Некоторые банковские сервисы перевода с карты на карту, по данным эксперта, сообщают ошибку о недостаточном количестве средств для перевода: с одной стороны, это удобно, а с другой – таким образом можно узнать баланс любой карты без ввода CVV.

Правда, сегодня такая возможность устранена. Арсений Щельцин

Он считает, что большая часть таких конфиденциальных банковских данных компрометируется за счет новых удобных сервисов.

Мы привыкли к тому, что хорошие сервисы – быстрые сервисы, но зачастую в такой быстроте может скрываться какая-то фатальная ошибка, которой могут воспользоваться злоумышленники и узнать номера карт и ФИО по номеру телефона, баланс карт, доступные лимиты и другие финансовые параметры. Арсений Щельцин

Как отметил эксперт, зачастую люди сами отдают свои данные с помощью технологий социальной инженерии и тем самым подвергают себя опасности стать жертвой мошенников.