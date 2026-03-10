Система распознавания лиц помогла раскрыть кражу с банковской карты в Кокшетау

В Кокшетау cовременные технологии помогли установить личность женщины, которая совершила кражу с чужой банковской карты, сообщает Zakon.kz.

В Управление полиции Кокшетау обратился студент одного из местных университетов. Он рассказал, что после утери банковской карты неизвестные лица успели воспользоваться ею и совершили покупку на сумму 14 160 тенге.

На первый взгляд сумма может показаться небольшой, однако для студента она оказалась весьма ощутимой. По факту кражи полицейские начали досудебное расследование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задействованы возможности современной информационной системы "Папилон – Полифейс".

"Изучив записи камер видеонаблюдения банкомата, полицейские получили изображение человека, который воспользовался чужой картой. После этого данные были проверены через базу "Папилон – Полифейс". Интеллектуальная система позволила быстро установить личность подозреваемой и определить ее анкетные данные. Выяснилось, что банковской картой студента воспользовалась женщина". ДП Акмолинской области

Полицейские отметили, что современные технологии облегчают им работу. Система "Папилон – Полифейс" значительно ускоряет процесс установления личности и помогает раскрывать преступления в кратчайшие сроки.

С начала этого года сотрудники полиции направили семь запросов в базу данных, и в пяти случаях система помогла получить положительный результат.

Полицейские напоминают, что в случае утери банковской карты необходимо незамедлительно заблокировать ее через мобильное приложение или обратившись в банк, чтобы избежать возможных финансовых потерь.

