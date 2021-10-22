Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения 

Постановлением правительства Руслан Сакеев назначается на должность вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Руслан Сакеев родился в 1978 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Казахский государственный юридический университет, Карагандинский институт актуального образования "Болашак".

Трудовую деятельность начал в 1999 году преподавателем филиала Казахского гуманитарно-юридического университета.

1999-2003 гг. – занимал различные должности в Казахском гуманитарно-юридическом университете.

2003 г. – помощник депутата Сената Парламента.

2003-2005 гг. – занимал различные должности в Департаменте внутренней политики Карагандинской области.

2005-2006 гг. – заведующий отделом анализа и мониторинга социальных программ и человеческого фактора аппарата акима Карагандинской области.

2006-2007 гг. – замначальника Управления экспертизы и регистрации Комитета по делам религий МЮ РК.

В разные годы работал в частном секторе.

2014-2015 гг. – руководитель группы управления проектом "Модернизация технического и профессионального образования" в МОН РК.

2017-2019 гг. – советник акима; заместитель акима Мангистауской области.

С октября 2019 года по настоящее время – заместитель председателя правления НАО "Центр Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога".

С марта 2020 года по настоящее время являлся председателем правления ОФ "BIRGEMIZ", созданного по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева.