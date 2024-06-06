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Законодательство РК

Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения

Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 09:03 Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Республики Казахстан Олжас Анафин назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Олжас Сейтбатталович Анафин родился в 1986 году. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Казахскую инженерно-техническую академию.

Трудовую деятельность начал в 2007 г. специалистом Государственного центра по выплате пенсий.

2015-2016 гг. – начальник отдела Государственного центра по выплате пенсий.

2016-2020 гг. – руководитель управления, управляющий директор Центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С 2020 г. по настоящее время – вице-президент Центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Ранее на должность вице-министра сельского хозяйств был назначен Ермек Кенжеханулы.

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