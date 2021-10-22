Власти Алматы: Никаких поручений по переписи учителям не давалось

Некоторые алматинские учителя изъявили желание в свободное от работы время подработать интервьюерами во время Национальной переписи населения-2021. Как это восприняли горожане, рассказывает журналист zakon.kz.

На своей странице в Facebook журналист zakon.kz Торгын Нурсеитова описала ситуацию, когда к ним домой пришла интервьюер, задействованная в поквартирном обходе в период Национальной переписи населения, представилась учительницей и, узнав, что она уже прошла данную процедуру на портале правительства egov.kz, попросила указать свой ИИН для проверки.

Интервьюируемая напомнила, что сейчас много всевозможных мошенников, и в целях безопасности нежелательно давать посторонним лицам персональные данные. На что интервьюер, или агент по переписи, как их называют в народе, сказала, что без ИИН она не может проверить, и посетовала, что многие граждане действительно боятся озвучивать свои данные и в целом недоброжелательно относятся к ним, не пускают домой, не открывают двери, возмущаются, когда их просят ответить на многочисленные анкетные вопросы, поэтому им нелегко заниматься переписью.

Данный пост вызвал большой общественный резонанс среди алматинцев, их мнения разделились. Одни, не вникая особо в суть дела, решили, что учителей насильно заставляют работать в нерабочее время, хотя посыл публикации заключался не в этом, а в том, что не все граждане адекватно воспринимают визиты агентов и ставят им преграды, а также в несовершенстве электронной переписи.

Так, Аида Бектурова пишет: "Наш папа – учитель, тоже так же ходит. Каждый день золовка моя тоже ходит. Стучатся, выслушивают, нервничают, устают. Люди грубят, не открывают двери, нагло посылают, высказывают свои недовольства. Мне хочется спросить министра образования: у нас в государстве самые бездельники – это учителя? Вместо того, чтобы готовиться к завтрашним урокам они занимаются переписью?". Лариса Штаба: "Меня тоже напрягает именно то, что учителей припахивают". Екатерина Железина: "Ко мне тоже приходил педагог из школы 69…". Меруерт Жунусова: "Да, к нам тоже пришла учитель школы, уставшая, мне ее так жалко стало, сколько можно загружать учителей?". Aigul Akmus: "Где деньги, выделенные на перепись? На них должны нанимать специально обученных агентов. Можно было привлечь и заплатить молодым пенсионерам или безработным. Зачем отвлекать учителей?". Tatyana Lyoxina: "К нам тоже приходил учитель. Предложил заполнить за нас эти анкеты…" и так далее.

Вторая часть пользователей высказалась за то, что если человек не хочет идти работать агентом, может не ходить, что они получают определенную плату за свой труд, и дело это добровольное, никто их не заставляет, что, например, подтвердили Наталья Дрейт: "У нас в школе никто никого не заставлял. Учителям предложили, они согласились. Это не бесплатно, …люди захотели заработать", Умбеталиева Ирина: "…Агентами по переписи предлагали быть желающим за определенную плату. У нас в школе тоже есть учителя, согласившиеся на эту работу. Тот, кто не хотел, тот не пошел, это оплачиваемая работа, по желанию. … Сходить и записать данные – одно, а десять раз видеть, как захлопывают дверь перед носом и оскорбляют, – другое, никто не ждал хамства…" и т.д.

Третья группа пользователей рассмотрела данный вопрос с точки зрения несовершенства организации электронной переписи, что в основном и имелось в виду в данном посте.

Так, Гульсум Каримовна пишет: "Зачем выделять много денег для переписи, и еще учителей задействовали, если онлайн можно все пройти? Сама перепись себя скомпрометировала, об этом речь, мы давно в цифре, есть egov, мы все пользуемся телефонами, зарегистрированными у операторов связи". Евгения Савельева: "Мы в egov давно заполнили. Неужели у них это не отображается? Зачем тогда это электронное правительство?". Dinara Mashanova: "С онлайн-регистрацией нет синхронизации, все неповоротливо организовано". Сулушаш Магзиева: "У нее в планшете уже должны быть отмечены квартиры, которые прошли перепись онлайн. Зачем цифровизация, если надо ИИН называть чужому человеку?".

Нарекания, думается, справедливые, такие вопросы действительно стоят, доставляя определенные неудобства и интервьюерам, и интервьюируемым. Остается надеяться, что к следующей Национальной переписи они будут решены, и электронная система этой процедуры будет безупречной.

Не остались в стороне от обсуждения поста и власти Алматы. В частности, в комментариях под ним и в своих официальных ответах, присланных в редакцию сайта, они высказали свою позицию относительно привлечения учителей к переписи.

Сотрудник по связи с общественностью Управления образования по г. Алматы Куандык Серикжанулы сообщил:

"Управление образования города Алматы поясняет, что со стороны управления руководителям районных отделов образования и директорам школ никаких поручений касательно переписи населения не давалось. Дополнительно сообщаем, что в ходе проведения Национальной переписи 2021 года задействованы интервьюеры, которые проводят подворовой обход и ведут опрос населения с помощью планшетов. Данная работа оплачиваемая, с каждым интервьюером заключается договор возмездного оказания услуг, и оплата производится по факту.

В том числе есть и учителя города, которые изъявили желание в свободное от работы время подработать интервьюерами.

Интервьюер, заключивший договор, получает необходимые атрибуты – шарф и портфель синего цвета с символикой переписи населения. У каждого сотрудника имеется служебное удостоверение, которое содержит фотографию интервьюера, фамилию, имя, отчество, номер, дату выдачи и срок действия удостоверения, а также подпись и печать территориального подразделения статистики".

Еще один ответ поступил от руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования (ДОКСО) г. Алматы Гульнары Ермекбаевой:

"Департамент по обеспечению качества в сфере образования г. Алматы по вопросу привлечения учителей к переписи населения сообщает следующее.

​ ​ ​ ​ Согласно п. 2 ст. Закона РК "О статусе педагога" при осуществлении педагогом профессиональной деятельности не допускается привлечение его к видам работ, не связанным с профессиональными обязанностями, за исключением случаев, предусмотренных​ законами​ Республики Казахстан.

​Однако по фактам нарушения требований указанного закона в Департамент обращений не поступало. Если такие факты будут, можете обратиться к нам".

Торгын Нурсеитова