Правила проведения переписи утвердили в Казахстане

Приказом руководителя Бюро национальной статистики от 16 сентября 2024 года утверждены Правила привлечения лиц в качестве интервьюеров и организации их работы при проведении общегосударственных статистических наблюдений и национальных переписей, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют совокупность процедур привлечения лиц в качестве интервьюеров и организации их работы и проведения территориальными подразделениями Бюро национальной статистики общегосударственных статистических наблюдений и национальных переписей с целью получения первичных статистических данных.

Наблюдения основываются на принципах добровольного участия отобранных случайным методом респондентов и домашних хозяйств, которые проводят территориальные подразделения.

Сбор первичных статистических данных от респондентов и домашних хозяйств осуществляется методом опроса специально подготовленными интервьюерами или самостоятельным заполнением статистических форм.

Предусматривается, что для автоматизации сбора первичных статистических данных в наблюдениях применяют компьютеризированную систему индивидуального опроса (КСИО), кроме случаев при проведении национальных переписей.

Наблюдения с использованием КСИО осуществляют путем опроса респондентов и домашних хозяйств и занесения сведений в электронном виде в портативное вычислительное устройство (ПВУ).

Порядок привлечения лиц в качестве интервьюеров

Привлечение лиц в качестве интервьюеров при проведении наблюдений осуществляется территориальным подразделением путем:

опубликования вакансий интервьюеров на интернет-ресурсе территориального подразделения;

приема заявок от лиц, изъявивших желание занять вакантное место интервьюера;

создания специальной комиссии для отбора лиц в качестве интервьюеров при проведении наблюдений из числа заинтересованных структурных подразделений территориального подразделения. Общее количество членов комиссии должно составлять нечетное число и быть не менее трех человек;

рассмотрения комиссией заявок лиц с учетом образования (высшее или техническое и профессиональное или послесреднее или общее среднее образование) без предъявления требований по стажу работы;

проведения комиссией собеседования с претендентами, изъявивших желание занять вакантное место интервьюера;

заключения договора возмездного оказания услуг с лицами, получившими в качестве интервьюеров положительное решение большинством голосов комиссии. В случае поступления заявок от лиц, изъявивших желание занять вакантное место интервьюера, из отдаленных от областного центра населенных пунктов, комиссия проводит собеседование в удаленном режиме (посредством видеоконференцсвязи, в случае ее отсутствия, путем телефонных переговоров) в соответствующем территориальном городском или районном подразделении статистики.

К основным функциям интервьюера относятся:

изучение нормативных правовых актов в области государственной статистики и соблюдение методических документов, регламентирующих проведение наблюдений и инструкций по заполнению статистических форм;

прохождение обучения по вопросам организации и проведения наблюдений;

прохождение специального инструктажа, изучение информации по всем вопросам организации и проведения наблюдения;

проведение наблюдения путем посещения респондента и домашнего хозяйства с предъявлением удостоверения интервьюера;

идентифицирование (определение) адреса респондента или домашнего хозяйства согласно списку, подготовленному супервайзером;

ведение маршрутного листа о наблюдении, за исключением наблюдения по статистике уровня жизни;

раздача информационного листа респондентам и домашним хозяйствам;

проведение агитационно-разъяснительной работы среди респондентов и домашних хозяйств, с целью привлечения их к наблюдению, включая информирование о цели наблюдения;

установление даты посещения (при необходимости дата посещения устанавливается интервьюером по договоренности с самим респондентом и домашним хозяйством) в соответствиисо статистической методологией по отраслям статистики;

установление контакта с респондентом или домашним хозяйством и получение согласия на опрос;

оперативный, качественный опрос при проведении наблюдения, с использованием в работе планшета и аудио техники;

оказание консультативной помощи респондентам или домашним хозяйствам, включая ответы на вопросы респондентов;

проведение арифметико-логического контроля информации, полученной от респондентов или домашних хозяйств, осуществление кодирования данных;

в случае обнаружения ошибок дополнительное посещение респондентов или домашних хозяйств для уточнения необходимых данных и информирование супервайзера о результатах посещения;

своевременное представление по итогам наблюдения заполненной статистической формы в территориальное подразделение;

составление бланка отчета о проведении опроса согласно утвержденной форме, за исключением наблюдения по статистике уровня жизни.

Контроль и проверка качества работы интервьюера осуществляется супервайзером или инструктор-контролером, путем выборочного контрольного обзвона или обхода респондентов и домашних хозяйств.

Один супервайзер или инструктор-контролер контролирует работу не более шести интервьюеров.

Эффективность работы интервьюера оценивается по следующим параметрам:

своевременность передачи первичных статистических данных на бумажном носителе или в электронном виде интервьюером в территориальное подразделение;

полнота и достоверность полученных первичных статистических данных от респондента или домашнего хозяйства;

качественное проведение наблюдения, отсутствие ошибок при подготовке отчетной документации;

проведение наблюдения с полным охватом респондентов или домашних хозяйств.

Полученные интервьюером в ходе опроса данные являются первичными статистическими данными, конфиденциальность которых обеспечивается согласно действующего законодательства РК.

Интервьюер при заключении договора гарантирует сохранение конфиденциальности первичных статистических данных, а также других сведений об опрошенных лицах, полученных при посещении респондента или домашнего хозяйства.

Заполненные интервьюерами статистические формы передаются организующим наблюдение супервайзерам.

Для обеспечения конфиденциальности полученных первичных статистических данных заполненные статистические формы хранятся в специально оборудованном помещении территориального подразделения или в Базе данных ИИС "е-Статистика".

Также правила предусматривают особенности проведения общегосудартсвенных статистических наблюдений и национальных переписей по отраслям статистики.

Приказ вводится в действие с 7 октября 2024 года.

При этом признается утратившим силу приказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 26 декабря 2018 года №17 "Об утверждении Правил привлечения лиц в качестве интервьюеров при проведении общегосударственных статистических наблюдений и национальных переписей".