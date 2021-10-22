В Москве бушует сильный ветер, передает zakon.kz.

В столице России сильный ветер. Уже зафиксированы падения нескольких деревьев в разных округах, есть обломанные крупные ветки. Повреждено в результате этого несколько припаркованных автомобилей, – сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что одно дерево упало на детской площадке. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, в результате разбушевавшейся природной стихии сорвало строительные леса с Кремля, в результате их падения поврежден зубец кремлевской стены.

Ранее МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение о сильном ветре.

Ветер уже причинил достаточно много ущерба в Москве. Где-то снес деревья, где-то сдвинул отбойники и заборы.