Сильный ветер снес елку на центральной площади в Семее

10 января в Семее на центральной площади из-за сильного ветра упала елка, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Абайской области, "коммунальные службы действуют оперативно, в настоящее время ведется работа по ликвидации последствий".

Видео падения елки распространилось в социальной сети.





Ранее сообщалось, что в Павлодаре ветром снесло главную городскую елку.