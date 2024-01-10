Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сильный ветер снес елку на центральной площади в Семее

в Семее елка упала из-за сильного ветра Фото: pixabay
10 января в Семее на центральной площади из-за сильного ветра упала елка, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Абайской области, "коммунальные службы действуют оперативно, в настоящее время ведется работа по ликвидации последствий".

Видео падения елки распространилось в социальной сети.


Ранее сообщалось, что в Павлодаре ветром снесло главную городскую елку.

Читайте также

эвакуация
75 водителей и пассажиров доставили спасатели в пункты обогрева в Акмолинской области
ДТП
В Рудном таксист, чтобы спасти свою жизнь, врезался в патрульную машину
елка упала в Павлодаре
В Павлодаре ветром снесло главную городскую елку
Елена Беляева
Абайская область Семей
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
РЛС, Россия, Казахстан
Казахстан и Россия прекратили договор об использовании радиолокационной станции "Балхаш"
32-градусные морозы надвигаются на Казахстан
32-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: