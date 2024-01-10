Сильный ветер снес елку на центральной площади в Семее
Фото: pixabay
10 января в Семее на центральной площади из-за сильного ветра упала елка, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДП Абайской области, "коммунальные службы действуют оперативно, в настоящее время ведется работа по ликвидации последствий".
Видео падения елки распространилось в социальной сети.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре ветром снесло главную городскую елку.
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