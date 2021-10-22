Тренировавший Болдуина Тактаров назвал возможную причину трагедии

Российский чемпион UFC, актер и кинопродюсер Олег Тактаров предположил, по какой причине звезда Голливуда Алек Болдуин мог произвести выстрел, убивший оператора и ранивший режиссера, сообщает zakon.kz.

В своем Instagram-аккаунте он рассказал, что не исключает, что "кто-то мог сделать подлянку".

Актер объяснил, что пистолеты для актеров должны быть выхолощенными, а патроны – сплющенными. Такой ствол не сквозной, в нем есть перегородки.

И может быть, на заводе, когда делали патроны, кто-то сделал такую подлянку и засунул туда металлические фрагменты. Олег Тактаров

Он отметил, что за свою карьеру Болдуин сделал "миллионы выстрелов на площадке", но ни один из них не приводил к таким трагичным последствиям.

Понимаешь, откуда у него взялись слезы, когда он в полицейском участке давал показания. Олег Тактаров

Тактаров добавил, что работал с Болдуином как со студентом на протяжении двух лет.

Он у меня тренировался в академии в Лос-Анджелесе. Человек приятный, вежливый, ответственный. Очень внимательный, не пропускал занятий. Очень дисциплинированный. Олег Тактаров

Ранее на съемочной площадке "Ржавчины" Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако пуля разлетелась, и ее осколки ранили режиссера фильма Джоэла Соусу и оператора Галину Хатчинс. Женщину в критическом состоянии доставили в больницу, где она скончалась от полученного ранения. Сауса жив, но находится в тяжелом состоянии, у него повреждена ключица. Болдуин был допрошен полицией округа Санта-Фе, обвинения в отношении актера пока не выдвинуты.