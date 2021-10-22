Казахстанские футболистки проиграли команде Греции

Женская сборная Казахстана по футболу провела одну из двух запланированных встреч в рамках отборочного этапа к Чемпионату мира-2023, сообщает zakon.kz.

22 октября на "Астана Арене" команда Казахстана принимала гостей из Греции и проиграла с минимальным счетом – 0:1. Казахстанская дружина пропустила единственный мяч на 85-й минуте, автором гола стала Григория Пулиу. После этого поражения сборная Казахстана замыкает турнирную таблицу из шести команд. Сыграно три игры, и все проиграны, в активе – ноль очков. Серия неудач, по-сути, длится с 2018 года. Из исключений: победа в товарищеском матче над командой Армении в июне этого года и ничья с командой Иордании в марте 2019 года.

Следующую игру казахстанские футболистки проведут со сборной Франции 26 октября в Нур-Султане.

Куандык Шынасилов