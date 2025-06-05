#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
510.19
582.79
6.46
Спорт

Казахстанские футболисты разочаровали поклонников во время матча с командой Беларуси

сборная Казахстана по футболу сыграла товарищеский матч с командой Беларуси, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 02:05 Фото: Instagram/belarus_football_team
Сборная Казахстана по футболу сыграла товарищеский матч с командой Беларуси, сообщает Zakon.kz.

Хозяева владели инициативой и еще до перерыва забили дважды, сперва Валерий Громыко воспользовался ошибкой Марата Быстрова, а затем Валерий Бочеров издали поразил нижний угол ворот Стаса Покатилова. Во второй половине Трофим Мельниченко использовал новый шанс от Покатилова и Быстрова, установили окончательный счет Галымжан Кенжебек и Евгений Шикавка – 4:1. 

Беларусь – Казахстан 4:1 (2:0):

  • Громыко 26 (1:0),
  • Бочеров 31 (2:0),
  • Мельниченко 50 (3:0),
  • Кенжебек 74 (3:1),
  • Шикавка 85 (4:1).

9 июня Казахстан на "Астана Арене" встретится с Северной Македонией в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее были объявлены имена 100 лучших футболистов мира на данный момент.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Елена Рыбакина поднялась в списке претенденток на титул на турнире в Лондоне
Спорт
00:39, 06 июня 2025
Елена Рыбакина поднялась в списке претенденток на титул на турнире в Лондоне
Арина Соболенко разгромила Игу Швёнтек в полуфинале "Ролан Гаррос"
Спорт
00:12, 06 июня 2025
Арина Соболенко разгромила Игу Швёнтек в полуфинале "Ролан Гаррос"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: