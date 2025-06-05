Казахстанские футболисты разочаровали поклонников во время матча с командой Беларуси
Фото: Instagram/belarus_football_team
Сборная Казахстана по футболу сыграла товарищеский матч с командой Беларуси, сообщает Zakon.kz.
Хозяева владели инициативой и еще до перерыва забили дважды, сперва Валерий Громыко воспользовался ошибкой Марата Быстрова, а затем Валерий Бочеров издали поразил нижний угол ворот Стаса Покатилова. Во второй половине Трофим Мельниченко использовал новый шанс от Покатилова и Быстрова, установили окончательный счет Галымжан Кенжебек и Евгений Шикавка – 4:1.
Беларусь – Казахстан 4:1 (2:0):
- Громыко 26 (1:0),
- Бочеров 31 (2:0),
- Мельниченко 50 (3:0),
- Кенжебек 74 (3:1),
- Шикавка 85 (4:1).
9 июня Казахстан на "Астана Арене" встретится с Северной Македонией в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
Ранее были объявлены имена 100 лучших футболистов мира на данный момент.
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