Казахстанские футболисты разочаровали поклонников во время матча с командой Беларуси

Сборная Казахстана по футболу сыграла товарищеский матч с командой Беларуси, сообщает Zakon.kz.

Хозяева владели инициативой и еще до перерыва забили дважды, сперва Валерий Громыко воспользовался ошибкой Марата Быстрова, а затем Валерий Бочеров издали поразил нижний угол ворот Стаса Покатилова. Во второй половине Трофим Мельниченко использовал новый шанс от Покатилова и Быстрова, установили окончательный счет Галымжан Кенжебек и Евгений Шикавка – 4:1.

Беларусь – Казахстан 4:1 (2:0):

Громыко 26 (1:0),

Бочеров 31 (2:0),

Мельниченко 50 (3:0),

Кенжебек 74 (3:1),

Шикавка 85 (4:1).

9 июня Казахстан на "Астана Арене" встретится с Северной Македонией в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.



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