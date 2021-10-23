Instagram разрешит пользователям загружать фото и видео с компьютера

Пользователи Instagram смогут наконец загружать фотографии и видеоролики через интернет-браузер на компьютере, сообщает zakon.kz.

Мы рады наконец-то запустить эту функцию. Теперь вы можете размещать фото и видео длительностью до минуты через браузер напрямую в Instagram. пресс-служба соцсети в Twitter

We’re excited to finally launch this feature. ????✨



You can now post photos and videos (under one minute) in a ????desktop???? browser directly to Instagram. pic.twitter.com/5cNR7DumAf — Instagram (@instagram) October 21, 2021

До введения данной функции загружать контент в Instagram возможно было только с мобильных устройств, через браузер можно было исключительно просматривать и оценивать публикации.

Ранее был зафиксирован очередной глобальный сбой в работе Instagram.