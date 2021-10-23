Instagram разрешит пользователям загружать фото и видео с компьютера

23 октября 2021, 00:42
Фото: PxHere

Пользователи Instagram смогут наконец загружать фотографии и видеоролики через интернет-браузер на компьютере, сообщает zakon.kz.

Мы рады наконец-то запустить эту функцию. Теперь вы можете размещать фото и видео длительностью до минуты через браузер напрямую в Instagram. пресс-служба соцсети в Twitter

До введения данной функции загружать контент в Instagram возможно было только с мобильных устройств, через браузер можно было исключительно просматривать и оценивать публикации.

Ранее был зафиксирован очередной глобальный сбой в работе Instagram.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?