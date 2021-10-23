Урбанизация угрожает сохранению снежных барсов

После обретения независимости в 1996 году в Казахстане был создан Иле-Алатауский национальный парк. А в январе этого года в ущелье Аюсай появился одноименный визит-центр, передает zakon.kz.

За годы независимости в стране было создано около 10 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Это способствовало не только сохранению ключевых мест обитания снежного барса, но и заметному увеличению его численности. Так, если в начале в 2000-х годов насчитывалось 100-110 снежных барсов, то в настоящее время численность ирбиса в Казахстане оценивается в 135-170 особей. Этот показатель приближается к той численности – 180-200 особей, которая была в начале 1980-х годов.

В последние годы серьезно ужесточено наказание за убийство снежного барса, а также использование его дериватов. Раньше за убийство предусматривался штраф в размере 2000 МРП, а 21 ноября 2019 года в новой редакции он был увеличен до 3000 МРП. По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева срок за браконьерство составил до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, большую роль в сохранении этого редкого вида сыграла и работа по экологической осведомленности населения страны о важности сохранения снежного барса и среды его обитания. Эта работа проводится Институтом зоологии с 2012 года, когда впервые снежный барс попал в фотоловушку.

23 октября отмечается Международный день сохранения снежного барса. Праздник был объявлен на Всемирном форуме в 2013 году. Отметим, что только в 12 странах мира обозначен ареал обитания этих загадочных больших кошек. Всего их осталось чуть больше 3000 особей.

Фото: Салторе Сапарбаев

С 21 октября по 1 ноября в визит-центре "Аюсай" проходит Неделя снежного барса. Ее цель – поддержание устойчивости горных экосистем вокруг Алматы.

На организованной центром пресс-конференции о реализации природоохранных инициатив по сохранению ирбиса собрались ученые-зоологи, научные сотрудники национального парка "Иле-Алатау" и Алматинского заповедника, представители Snow Leopard Foundation (организация по защите и сохранению ирбиса).

Генеральный директор Института зоологии МОН РК, доктор биологических наук, председатель Казахстанского национального комитета Программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" Роман Ященко рассказал о биосферных резерватах. Таковым в будущем планируется сделать Иле-Алатауский природный парк.

Биосферные резерваты очень важны для защиты животных и растений, которым грозит полное исчезновение. Они включают в себя в три зоны. Первая – зона ядра, где сохраняются все уникальные природные экосистемы. Ее окружает буферная зона, она защищает ядро. Третья зона – транзитная, где живет человек. Здесь должна сохраняться экологически чистая территория.

У резерватов есть три функции. Первая – сохранение; вторая – развитие, реализуемая через все три зоны. Это – модель, направленная на будущее, каким образом обеспечить социально-экономическое развитие общества с идеей охраны природы. В этом плане Казахстан вышел на лидирующие позиции. И третья функция – научно-техническая. К ней относятся демонстрация, привлечение и развитие туризма, проведение мониторинга и исследований, общественные акции, – пояснил Генеральный директор Института зоологии.

Роман Ященко, Генеральный директор Института зоологии МОН РК

Фото: визит-центр "Аюсай"

За последние 10 лет в стране появилось уже 13 биосферных резерватов.

Резерват может быть создан на основе государственного природного заповедника, государственного национального природного парка или государственного природного резервата.

Вообще, около трети территорий в окрестностях Алматы является средой обитания снежных барсов. Подобного нет нигде в мире.

Из-за длительного существования нацпарка у кошек начало меняться поведение, они перестали бояться людей. Это может быть заложено в концепцию существования человека и снежного барса. В Заилийском Алатау насчитывается около 40 особей, в Алматы – 22, пятеро обитают в черте города и имеют "городскую прописку". Они живут в черте современных границ – в Бостандыкском и Медеуском районах, – рассказал один из главных специалистов по изучению ирбиса Алексей Грачев.

Алексей Грачев, барсовед

Фото: визит-центр "Аюсай"

Пандемия коронавируса оказала влияние на жизнь снежных барсов в том числе. В 2020 году полностью ограничили допуск в горы для туристов и местных жителей. Были расставлены фотоловушки вблизи города в местах потенциального обитания кошек. За три месяца, до июня-июля, барсы вернулись туда, где обитали раньше, до появления людей.

Исследования 2020-2021 годов показали, что после открытия людям доступа в нацпарки кошки ушли. Даже оттуда, где их видели ежегодно. Внешний туризм был закрыт, поэтому люди стали чаще ходить в горы.

И дальнейшая урбанизация, развитие города, может стать опасностью для сохранения снежного барса. Проблемами обитания барсов в черте города выступают загазованность и отсутствие комфорта к существованию. Ирбисы вынуждены жить в непригодных для этого местах. Существует опасность полного исчезновения их исконных мест обитания. Высока рекреационная нагрузка: строятся курорты и отели.

Институтом зоологии разработана концепция совместного существования кошек и алматинцев.

Также в рамках Недели снежного барса организована фотовыставка "Тянь-Шань глазами снежного барса", где представлены снимки, сделанные во время экспедиций. Автором многих из них является казахстанский фотограф и зоолог Салторе Сапарбаев.

Фото: визит-центр "Аюсай"

Он же во время конференции рассказал о встречах со скрытным хозяином этих гор. В 2005 году он устроился в Алматинский заповедник на работу, а первый раз столкнулся с пятнистым хищником в 2012 году. Каждую неделю фотограф и его коллега отправлялись по определенному маршруту для исследований.

В один из дней во время перерыва я просто осматривал окружение через объектив камеры. И увидел смотрящую на меня голову. Это была голова барса. Я на эмоциях крикнул: "Барс". В итоге кошка убежала, – вспоминает фотограф.

Вторая встреча произошла зимой. Снежный барс приходил ночью в одно и то же место, пытался задушить коров. Изучив следы, Салторе и его коллеги поняли, что этот кот больной, но не старый. Вероятно, получил травмы во время другой охоты.

Охотясь, к примеру, за горным козлом, барс может вместе с добычей сорваться вниз. Согласно статистике, из десяти охот барса лишь одна-две бывают удачными. В связи с этим есть намерение создать в районе Аюсая уникальный центр реабилитации ирбиса, куда будут доставлять больных и раненых животных.

Третий раз с ирбисом Салторе столкнулся в марте 2019 года во время экспедиции. Он отправился вместе с сотрудниками Института зоологии и Snow Leopard Foundation устанавливать фотоловушки. Сапарбаев увидел кошку в 800 метрах от себя. Группа двинулась в его сторону и в итоге увидела целую семью. Запечатлеть снежного барса удалось с 10 метров.

Ранее казахстанцы практически ничего не знали о снежном барсе. Его называли полумифическим видом, занесенным в Красную книгу РК. Но, как оказалось, ирбисы живут совсем рядом с человеком и остро нуждаются в охране.