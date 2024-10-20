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Казахстан и Кыргызстан подписали меморандум о сохранении снежного барса

снежный барс,, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 11:19 Фото: pixabay
Казахстан и Кыргызстан 17 октября 2024 года подписали Меморандум о сотрудничестве между особо охраняемыми природными территориями по вопросам сохранения снежного барса, сообщает Zakon.kz.

Цель сотрудничества – сохранение снежного барса и мест его обитания в горах Северного Тянь-Шаня.

Речь идет о четырех особо охраняемых природных территориях двух стран:

  • государственного национального парка "Көлсай көлдері";
  • Алматинского государственного природного заповедника;
  • Иле-Алатауского государственного национального парка Республики Казахстан;
  • государственного природного парка "Чон Кемин" Кыргызской Республики.

Меморандум позволит государствам координировать совместные действия и обмениваться опытом в изучении, усилении охраны и мониторинга снежного барса, а также восстанавливать популяцию хищника и поддерживать ее в стабильном состоянии.

"Сегодня в Казахстане наблюдается тенденция к увеличению численности снежного барса. Благодаря совместным усилиям, с 2019 года его популяция в стране увеличилась более чем на 20% и составляет 152-189 особей. Меморандум позволит укрепить связи между нашими республиками для сохранения глобально значимого вида", – пояснил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев.

Ожидается, что в ближайшие пять лет стороны разработают и проведут ряд инициатив по проведению мониторинга снежного барса, его мест обитания и кормовой базы.

В данный момент на территории Кыргызстана обитает более 400 особей снежного барса.

30 декабря 2023 года в Кыргызстане признали снежного барса национальным символом республики. Соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.

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