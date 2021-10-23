"Не дадите ловить рыбу – отключим вам свет": Франция объявила Великобритании рыбную войну

Париж готов пойти на обострение дипломатических отношений из-за ситуации, сложившейся в проливе Ла-Манш. Причиной послужил отказ Великобритании согласовывать квоты и выдавать лицензии на вылов морепродуктов французским рыбакам, для большинства которых морской промысел является делом многих поколений либо единственным источником дохода, сообщает zakon.kz.

Сайт ria.ru информирует, что спикер правительства Франции Габриель Атталь выступил с заявлением, что власти республики готовят пакет санкций против Великобритании. Обида Франции совершенно понятна.

По условиям соглашения между Великобританией и Евросоюзом, заключенного в результате Brexit, стороны обязываются не препятствовать рыбной ловле в территориальных водах друг друга, а лишь вести учет и выдачу разрешительных документов. Оборот рыбной ловли в территориальных водах Британии, где, помимо французов, промышляют еще и бельгийцы с голландцами, составляет 635 миллионов евро в год, в то время как островные рыболовы в водах объединенной Европы ловят всего на 110 миллионов.

Во время документального оформления Brexit соглашение по морским промыслам было самым острым, стороны спорили по нему дольше всего. Лондон, разводясь со вчерашними друзьями, письменно пообещал не чинить препятствий рыбакам с противоположного берега. Но наступил суровый 2021 год с его второй волной пандемии, заоблачными ценами на энергоносители – и британцы передумали.

Париж тщетно призывал к разуму, а Лондон хранил молчание и игнорировал мольбы французских рыбаков, вынужденных выходить на промысел фактически нелегально.

Не откроете нашим рыбакам свои воды – отключим поставки электроэнергии по энергомосту, – высказался министр моря Анник Жирарден, отчаявшись достучаться до соседей по дипломатическим каналам.

Чтобы осознать серьезность этого заявления, нужно понимать, о чем именно идет речь. В настоящий момент берега Ла-Манша соединяют два энергомоста – IFA-1 и IFA-2 – мощностью две тысячи и тысяча мегаватт. Первый интерконнектор был построен в 1986 году, второй из-за постоянно растущей британской потребности в электроэнергии и неспособности самостоятельно обеспечить свои нужды – в 2020. Управление мостами осуществляет совместное предприятие Interconnexion France-Angleterre (IFA), совладельцами которого выступают британская компания с ограниченной ответственностью National Grid и французская French Transmission Operator (RTE). В структуре поставок Франция занимает доминирующее положение, на ее долю приходится порядка 80 процентов всех перетоков. Фактически, если на французском берегу опустят рубильник, в Британии погаснет каждая одиннадцатая лампочка, дорожный фонарь и вывеска над магазином.

Франция до последнего не спекулировала своим исключительным положением и скрупулезно выполняла контрактные обязательства. Но, видимо, легендарная британская дипломатия все же смогла довести Париж до точки кипения.