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Мир

На пути в Великобританию погибли мигранты

Мигранты, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 07:50 Фото: pixabay
Плывшие в Великобританию мигранты погибли в Ла-Манше 29 декабря, сообщает Zakon.kz.

Как передает UCB News на своей странице в Х, люди пытались переправиться из французского Кале в Великобританию на небольшим судне. В результате три человека погибли и 50 спасены французскими ВМС.

Известно о погибших. Также власти коммуны Сангатт сообщили, что около 10 мигрантов были излечены из воды с признаками сильного переохлаждения и что к устройству спасенных беженцев примкнула благотворительная организация.

Путь через Ла-Манш остается одним из самых востребованных для нелегалов. В начале октября Британия зарегистрировала рекордное за 2024 год суточное прибытие через пролив в количестве 923 человек.

А побережье Перу атакуют гигантские волны. Угроза наводнения в стране объявлена вплоть до 1 января 2025 года.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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