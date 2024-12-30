На пути в Великобританию погибли мигранты

Плывшие в Великобританию мигранты погибли в Ла-Манше 29 декабря, сообщает Zakon.kz.

Как передает UCB News на своей странице в Х, люди пытались переправиться из французского Кале в Великобританию на небольшим судне. В результате три человека погибли и 50 спасены французскими ВМС.

Two migrants have died trying to cross the English Channel from Northern France. Around 50 more have been rescued from a beach near Sangatte — including 10 with severe hypothermia. Authorities warn the number of dead could yet rise. pic.twitter.com/GIiNx2oNyT — UCB News (@UCBNewsTeam) December 29, 2024

Известно о погибших. Также власти коммуны Сангатт сообщили, что около 10 мигрантов были излечены из воды с признаками сильного переохлаждения и что к устройству спасенных беженцев примкнула благотворительная организация.

Three migrants die trying to cross the English Channel.



Several people fell into the water as they were trying to board the overcrowded vessel.@ShivanChanana tells you more. pic.twitter.com/MLsEmAFY5O — WION (@WIONews) December 29, 2024

Путь через Ла-Манш остается одним из самых востребованных для нелегалов. В начале октября Британия зарегистрировала рекордное за 2024 год суточное прибытие через пролив в количестве 923 человек.

А побережье Перу атакуют гигантские волны. Угроза наводнения в стране объявлена вплоть до 1 января 2025 года.