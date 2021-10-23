Свыше 4000 нарушений ПДД совершено водителями грузового транспорта с начала года в Алматы

Личным составом строевых подразделений патрульной полиции ДП города Алматы с начала года выявлено 4332 нарушения, допущенных водителями большегрузных автотранспортных средств, передает zakon.kz.

По данным Департамента полиции, водители большегрузных автомобилей нарушают ПДД по следующим статьям:

ст. 601 КРКобАП ("Нарушение требования дорожного знака "3.4" (движение грузовых ТС запрещено)") – 1749;

ст. 590 ч. 5 КРКобАП (тех. состояние ТС) – 1018;

ст. 590 ч. 1 КРКобАП ("ГРНЗ не соответствует требованиям стандарта") – 149;

ст. 591 ч. 1 КРКобАП ("Использование сотового телефона") – 37;

ст. 593 ч. 1 КРКобАП ("Нарушение правил перевозки груза") – 36;

ст. 593 ч. 2 КРКобАП (""Не пристегнут ремень безопасности") – 84;

ст. 594 ч. 1 КРКобАП ("Нарушение правил проезда перекрестка") – 68;

ст. 595 ч. 1 КРКобАП ("Нарушение правил маневрирования") – 93;

ст. 602 ч. 1 КРКобАП ("Нарушение правил пользования внешними световыми приборами") – 109;

ст. 630 КРКобАП ("Вывоз грязи на дорогу") – 226;

ст. 620 КРКобАП ("Выброс мусора" – 71 адм. протокол;

ст. 334 ч. 1 КРКобАП ("Превышение норм загрязняющих веществ") – 53;

По иным нарушениям ПДД составлено 469 административных протоколов.

Вместе с тем патрульными полицейскими совместно с Инспекцией транспортного контроля проводятся рейды на автодорогах города Алматы по соблюдению автоперевозчиками установленных допустимых весовых и габаритных параметров. Внесено предложение в Инспекцию транспортного контроля о рассмотрении вопроса установления на въезде в город автоматических датчиков веса ТС, которые будут передавать информацию о нарушении для принятия мер в отношении водителей, – подчеркнул начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Манап Саттаров.