В Алматы стало больше полицейских машин: названа причина

В Алматы прошел большой развод строевых подразделений полиции и увеличилось количество экипажей патрульной полиции, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 25 декабря 2025 года, в Алматы в связи с предстоящими новогодними и праздничными мероприятиями действует усиленный вариант несения службы.

По словам начальника Управления административной полиции ДП города Серика Шумаева, основное внимание уделяется обеспечению безопасности горожан и профилактике правонарушений.

"Наши силы направлены на обеспечение дорожной безопасности, охрану общественного порядка и профилактику правонарушений в период новогодних и корпоративных мероприятий. Мы усилили патрулирование на основных магистралях, в местах массового отдыха и проведения праздничных мероприятий. Основная задача – безопасность жителей и гостей мегаполиса", – отметил он.

Полковник обратился к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения и отказаться от управления транспортом в состоянии опьянения.

Полиция Алматы продолжит работу в круглосуточном режиме.

Дополнительные экипажи задействованы для предупреждения правонарушений и оперативного реагирования на возможные инциденты, чтобы праздничные дни прошли спокойно и безопасно.

В Министерстве внутренних дел ранее заявили, что казахстанская полиция перешла на усиленный режим работы по всей стране.