Состояние Валерия Гаркалина ухудшилось – почти полностью поражены легкие

Состояние Валерия Гаркалина, ранее госпитализированного с коронавирусом, значительно ухудшилось, сообщает zakon.kz.

По данным Telegram-канала Mash, у него почти полностью поражены легкие.

Также говорится, что 67-летний актер продолжает находиться в реанимационном отделении и подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Медики отмечают, что в его организме повышаются маркеры воспаления, есть риск развития тромбозов. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

Звезда фильма "Ширли-мырли" Валерий Гаркалин попал в больницу 2 октября. У него подтвердился коронавирус. Представитель актера Наталья Теплова сообщала, что за несколько месяцев перед этим Гаркалин сделал прививку от коронавируса. Но болезнь артиста развилась на фоне хронических проблем с сердцем (актер дважды перенес инсульт).