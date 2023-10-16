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Избыток жира на животе связан с повышенным риском деменции – исследование

жир на талии Фото: pixabay
Объем талии более 88 см у женщин и более 102 см у мужчин может усиливать воспаление в организме и повышать риск отложения белкового маркера болезни Альцгеймера амилоида в головном мозге, сообщает Zakon.kz.

Особенно это касается женщин, у которых риск развития болезни Альцгеймера повышается после менопаузы, когда снижается уровень эстрогена, поскольку эстроген, по-видимому, влияет на распределение жира в организме, сообщает SCMP.

Исследование, проведенное в 2020 году, показало, что если жир на животе превышает средние показатели, то это может привести к 39% увеличению риска развития деменции в течение 15 лет по сравнению с людьми, имеющими нормальную окружность талии.

Новое исследование показало, что люди с более высоким уровнем жира в брюшной полости подвержены большему риску атрофии мозга с возрастом.

Доцент кафедры радиологии и неврологии Медицинской школы Вашингтонского университета и один из авторов исследования Сайрус Раджи отметила, что повышенное количество жира в брюшной полости связано с уменьшением объема мозга, поскольку избыток жира увеличивает количество воспалений в организме.

Это одна из причин, по которой избыточный вес в середине жизни – то есть в 40-50 лет – может привести к деменции в более позднем возрасте.

Директор Тихоокеанского центра здоровья мозга Дэвид Меррилл отметил, что накопление жира на животе часто является "косвенным показателем других неоптимальных форм поведения в отношении здоровья", таких как неправильное питание, избыточное потребление калорий, недостаточная физическая активность и высокое потребление сверхпереработанных продуктов, содержащих "пустые" калории и трансжиры.

Когда мы съедаем больше калорий, чем требуется нашему организму для сжигания энергии, особенно сладких или жирных продуктов, наш организм имеет хорошую систему откладывания их для последующих энергетических потребностей, обычно в подкожном жире.

Постоянные переедания и недостаток движения в жизни, а также сильный стресс и плохой сон могут способствовать накоплению более опасного висцерального жира, который иногда называют "скрытым жиром". Он облегает органы, расположенные в брюшной полости, включая печень и кишечник.

Этот тип жира связан с диабетом, сердечными заболеваниями и инсультом, а теперь, похоже, и с деменцией. Необходимо поддерживать висцеральный жир на уровне менее 10% от общего количества жира в организме. Если же он начинает увеличиваться, вдвойне важно обратить внимание на свой образ жизни.

Тренер по питанию и оздоровлению Аманда Корс дала 5 советов о том, как поддерживать баланс жира.

  1. Употребляйте в пищу разнообразные овощи, нежирный белок и хорошие жиры и избегайте ультрапроцессированных продуктов, содержащих много соли и сахара.
  2. Прерывистое голодание может помочь организму мобилизовать и избавиться от коварных жировых клеток.
  3. Три-четыре раза в неделю занимайтесь силовыми тренировками и пару раз в неделю – кардиотренировками продолжительностью не менее получаса. Тренировки на сопротивление продлевают так называемое "послесжигание", то есть способность организма сжигать жиры и углеводы даже после окончания тренировки, а также укрепляют мышцы, что способствует повышению скорости метаболизма в состоянии покоя.
  4. Убедитесь, что вы достаточно спите.
  5. Не допускайте стресса, так как кортизол может увеличивать количество висцерального жира.

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