17 медалей привезла сборная Казахстана с Чемпионата мира по кикбоксингу

24 октября 2021, 16:15
Фото: Gov.kz

С 15 по 24 октября в итальянском городе Лидо-ди-Йезоло прошел Чемпионат мира по кикбоксингу, сообщает zakon.kz.

В соревнованиях приняли участие около 1600 спортсменов из 65 стран. Сборная Казахстана завоевала шесть золотых, одну серебряную и 10 бронзовых медалей. пресс-служба Министерства культуры и спорта РК

Чемпионами стали Динмухаммед Баймуратов, Ерлан Шагбан, Максат Усип, Фазреддин Сафаров, Нурсултан Жумабаев, Нурдаулет Калшора.

Серебряный призер – Азамат Утемисов.

Бронзовыми призерами стали Серикбол Ермеков, Батырхан Куандыков, Ариза Сманова, Дулат Дуйсенов, Жандос Назарбеков, Чингисхан Тлемисов, Берик Халыков, Бибарыс Сауханбек, Адиль Мырзагали, Дидар Тулебаев.


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