Казахстан завоевал 14 золотых медалей на Кубке мира по кикбоксингу
Наибольший успех команда продемонстрировала в разделе фулл-контакт, где казахстанцы заняли первое место в общем зачете.
Чемпионами в этой дисциплине стали:
- Нурасыл Тилектесов (51 кг),
- Бейбарыс Кенжетай (57 кг),
- Аслан Асылбеков (60 кг),
- Муса Мерзиев (63,5 кг),
- Батырхан Куандыков (67 кг),
- Максат Усып (71 кг),
- Маргулан Айдарулы (75 кг),
- Нурсултан Жакыпов (86 кг),
- Фазлидин Сафаров (+91 кг),
- Гулбану Саматова (70 кг).
Серебряные медали в фулл-контакте завоевали:
- Данияр Жарасов (57 кг),
- Серикбол Ермеков (63,5 кг),
- Лаура Нишанбай (56 кг).
Бронзовыми призерами стали Ерсаин Шазинда (67 кг) и Ибрагим Беков (86 кг).
В разделе лоу-кик золотые медали выиграли Динмухамед Баймуратов (54 кг) и Диас Карманов (57 кг). Серебро в этой дисциплине завоевала Алина Толегенова (52 кг), а бронзовые награды получили Алдияр Ермеков (63,5 кг), Александр Сычёв (63,5 кг) и Саят Турысбеков (71 кг).
В разделе К-1 чемпионами стали Арсен Сойыркас (57 кг) и Максат Ерланулы (75 кг).
Серебро завоевали Жандос Назарбеков (60 кг), Али Абутали (67 кг) и Берик Калыков (71 кг). Бронзовым призёром стал Бибарыс Сауканбек (63,5 кг).
Ранее сообщалось, что выступление казахстанки на женском ЧМ-2025 по боксу обернулось шокирующей сенсацией.