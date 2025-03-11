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Спорт

Казахстан завоевал 14 золотых медалей на Кубке мира по кикбоксингу

Бокс, спортсмены, боевые искусства, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 08:55 Фото: pixabay
В итальянском городе Лидо-ди-Езоло завершился Кубок мира по кикбоксингу, в котором приняли участие 429 спортсменов из 46 стран. Казахстанская сборная показала высокие результаты, завоевав 14 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей, сообщает Zakon.kz.

Наибольший успех команда продемонстрировала в разделе фулл-контакт, где казахстанцы заняли первое место в общем зачете.

Чемпионами в этой дисциплине стали:

  • Нурасыл Тилектесов (51 кг),
  • Бейбарыс Кенжетай (57 кг),
  • Аслан Асылбеков (60 кг),
  • Муса Мерзиев (63,5 кг),
  • Батырхан Куандыков (67 кг),
  • Максат Усып (71 кг),
  • Маргулан Айдарулы (75 кг),
  • Нурсултан Жакыпов (86 кг),
  • Фазлидин Сафаров (+91 кг),
  • Гулбану Саматова (70 кг).

Серебряные медали в фулл-контакте завоевали:

  • Данияр Жарасов (57 кг),
  • Серикбол Ермеков (63,5 кг),
  • Лаура Нишанбай (56 кг).

Бронзовыми призерами стали Ерсаин Шазинда (67 кг) и Ибрагим Беков (86 кг).

В разделе лоу-кик золотые медали выиграли Динмухамед Баймуратов (54 кг) и Диас Карманов (57 кг). Серебро в этой дисциплине завоевала Алина Толегенова (52 кг), а бронзовые награды получили Алдияр Ермеков (63,5 кг), Александр Сычёв (63,5 кг) и Саят Турысбеков (71 кг).

В разделе К-1 чемпионами стали Арсен Сойыркас (57 кг) и Максат Ерланулы (75 кг).

Серебро завоевали Жандос Назарбеков (60 кг), Али Абутали (67 кг) и Берик Калыков (71 кг). Бронзовым призёром стал Бибарыс Сауканбек (63,5 кг).

Ранее сообщалось, что выступление казахстанки на женском ЧМ-2025 по боксу обернулось шокирующей сенсацией.

Аксинья Титова
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