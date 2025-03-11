Казахстан завоевал 14 золотых медалей на Кубке мира по кикбоксингу

В итальянском городе Лидо-ди-Езоло завершился Кубок мира по кикбоксингу, в котором приняли участие 429 спортсменов из 46 стран. Казахстанская сборная показала высокие результаты, завоевав 14 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей, сообщает Zakon.kz.

Наибольший успех команда продемонстрировала в разделе фулл-контакт, где казахстанцы заняли первое место в общем зачете.

Чемпионами в этой дисциплине стали:

Нурасыл Тилектесов (51 кг),

Бейбарыс Кенжетай (57 кг),

Аслан Асылбеков (60 кг),

Муса Мерзиев (63,5 кг),

Батырхан Куандыков (67 кг),

Максат Усып (71 кг),

Маргулан Айдарулы (75 кг),

Нурсултан Жакыпов (86 кг),

Фазлидин Сафаров (+91 кг),

Гулбану Саматова (70 кг).

Серебряные медали в фулл-контакте завоевали:

Данияр Жарасов (57 кг),

Серикбол Ермеков (63,5 кг),

Лаура Нишанбай (56 кг).

Бронзовыми призерами стали Ерсаин Шазинда (67 кг) и Ибрагим Беков (86 кг).

В разделе лоу-кик золотые медали выиграли Динмухамед Баймуратов (54 кг) и Диас Карманов (57 кг). Серебро в этой дисциплине завоевала Алина Толегенова (52 кг), а бронзовые награды получили Алдияр Ермеков (63,5 кг), Александр Сычёв (63,5 кг) и Саят Турысбеков (71 кг).

В разделе К-1 чемпионами стали Арсен Сойыркас (57 кг) и Максат Ерланулы (75 кг).

Серебро завоевали Жандос Назарбеков (60 кг), Али Абутали (67 кг) и Берик Калыков (71 кг). Бронзовым призёром стал Бибарыс Сауканбек (63,5 кг).

Ранее сообщалось, что выступление казахстанки на женском ЧМ-2025 по боксу обернулось шокирующей сенсацией.

