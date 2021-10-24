"Кайрат" завоевал бронзовые медали Чемпионата Казахстана по футболу

Да завершения казахстанского первенства по футболу среди команд Премьер-лиги остался один тур, сообщает zakon.kz.

В 25-м туре центральным матчем стало противостояние "Кайрата" и "Астаны". Судьба золотых медалей казахстанского первенства решалась в Алматы, так как столичные футболисты при успехе на Центральном стадионе могли уже на шаг ближе стать к титулу.

"Кайрат" принимал на своей арене многолетнего и принципиального соперника в борьбе за футбольное чемпионство в стране.

Алматинцы уже на 8-й минуте открыли счет благодаря легионеру Небойше Косовичу. Результат 1:0 не изменился до конца матча.

Этот поединок запомнится скандалом. За пять минут до окончания первого тайма тренер гостей Андрей Тихонов по непонятным причинам увел свою дружину с футбольного поля. Через 10 минут столичный клуб вернулся на поле, и игра продолжилась.

Победой алматинцы подарили "Тоболу" из Костаная возможность стать чемпионами республики. Костанайцы разгромили у себя дома "Шахтер" – 4:1 – и оторвались в турнирной таблице от "Астаны" на два балла.

Теперь все решится в последнем туре 30 октября, когда "Астана" примет "Туран", а "Тобол" едет в гости к "Акжайыку". Независимо от исхода этих встреч, "Кайрат" гарантировал себе бронзовые медали нынешнего первенства.

Куандык Шынасилов