Токаеву подарили жеребца и щенка

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву подарили чистокровного ахалтекинского жеребца и щенка туркменского тазы, передает zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

В ходе посещения конного комплекса в Ашхабаде президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чистокровного ахалтекинского жеребца. Кроме того, главе нашего государства подарили щенка туркменского тазы, – написал он на своей странице в Facebook.

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