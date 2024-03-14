Акорда поделилась фото и видео тазы, которого подарили Токаеву на Наурыз

В 2023 году на Наурыз разводчик Анна Захарова подарила Касым-Жомарту Токаеву полуторамесячного щенка тазы. Редакция Zakon.kz узнала у пресс-службы главы государства, какую кличку он получил и насколько вырос. Также мы узнали, сколько же всего собак у нашего президента.

В Акорде уточнили, что в настоящее время у Касым-Жомарта Токаева на попечении находятся три чистокровных тазы.

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Выяснилось, что подаренный в прошлом году щенок тазы получил кличку в честь праздника – Наурыз.

Фото: akorda.kz

"(На фото. – Прим. ред.) рыжий самец Наурыз, которого в прошлом году главе государства подарила разводчик Анна Захарова. Возраст питомца – 1 год и 4 месяца. Также есть самец рыже-белого окраса по кличке Ронни, которому 4 года, и 5-летняя белая самка Нэнси", – рассказали в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что собаки содержатся в надлежащих условиях на огражденной территории с теплыми вольерами.

"С тазы на постоянной основе занимается сертифицированный кинолог, который тренирует их и обучает охоте и играм. В свободное время Касым-Жомарт Токаев совершает прогулки с ними", – добавили в Акорде.

21 марта 2023 года Касым-Жомарт Токаев посетил мероприятие "Жеті қазына" в конно-спортивном оздоровительном комплексе "Арғымақ", где ему рассказали о работе по восстановлению и разведению национальных и редких пород собак, а также подарили полуторамесячного щенка тазы.

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7 февраля 2024 года стало известно, что Касым-Жомарт Токаев отправил Эмманюэлю Макрону двух щенков тазы. Борзые тазы приглянулись французскому лидеру во время его визита в Астану в ноябре 2023 года. Щенков назвали Жюль и Жанна. Они уже "подружились" с черным лабрадором Немо, которого в 2017 году президентская чета взяла из приюта для животных.