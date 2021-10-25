Двое детей скончались на автогонках в США

25 октября 2021, 11:15
Фото: twitter / orlandosentinel

На дрэг-рейсинге в американском Техасе автогонщик потерял управление машиной и врезался в толпу зрителей, сообщает zakon.kz.

В результате данной трагедии погибли два ребенка, шести и восьми лет, передает USA Today.

Плюс еще несколько человек, в числе которых четырехлетний мальчик и трехмесячная девочка, получили травму. 46-летняя зрительница находится в крайне тяжелом состоянии.

По информации некоторых СМИ, около зрителей не было барьеров безопасности. Полиция в данное время уже изучает произошедшее трагическое событие.

Куандык Шынасилов


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?