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Автомобиль врезался в толпу зрителей на гонке в Шри-Ланке: семь человек погибли

Автомобиль врезался в толпу зрителей на гонке в Шри-Ланке: семь человек погибли , фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 20:15 Фото: Х/SriLankaTweet
На гонке в Шри-Ланке 21 апреля автомобиль врезался в толпу зрителей, 21 человек пострадал, семь – погибли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местный портал Newsfirst, авария произошла на территории бывшего военного гарнизона, где проводятся соревнования по пересеченной местности. Около 100 тыс. человек собрались, чтобы наблюдать за гонками в этом году.

По информации полиции, водитель одного из участвовавших автомобилей не справился с управлением и совершил наезд на толпу зрителей. Среди погибших есть дети. Пострадавшие были доставлены в местные больницы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 11 человек пострадали из-за гонки водителей двух автобусов в Шымкенте. 

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