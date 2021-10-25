Мусин о критике по поводу паспортов вакцинации: Пандемия нас не предупреждала

Эффективную систему обратной связи между гражданами и платформой по внесению данных в паспорта вакцинации граждан сейчас отрабатывают. Об этом на правчасе в Мажилисе по вопросам улучшению процессов оказания госуслуг рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент zakon.kz.

При обсуждении депутаты обратили внимание главы ведомства на паспорта вакцинации на сайте еGov и в мобильном приложении. Они указали, что не всегда информация о вакцинации оперативно вносится в базы данных. Также граждане жалуются, что АО "НИТ", призванное решать проблемы с паспортами вакцинации казахстанцев, слишком долго рассматривает жалобы.

В АО "НИТ" отвечает только номер контакт-центра, где просят прислать скриншоты страниц на электронную почту техподдержки и обещают, что ответ дадут в течение суток. Люди несколько месяцев высылают свои данные в ожидании решения проблемы. Тем временем в сложившейся эпидситуации для лиц, не имеющих зеленого статуса, ограничен доступ в различные заведения, в том числе на место работы.

По поводу этого Багдат Мусин отметил, что таких случаев стало намного меньше.

В начале пандемии таких проблем было больше. Они касались не только электронного правительства. Работу с сервис-центром АО "НИТ" мы будем и дальше совершенствовать, – сказал министр.

По его словам, сейчас совместно с Министерством здравоохранения идет оснащение пунктов вакцинации.

Грубо говоря, мы сейчас вместе с Минздравом работаем над тем, чтобы пунктов, где на бумаге записывают, не было вообще. Чтобы все пункты имели у себя ноутбуки. Это одно решение. Второе, чтобы не надо было звонить специально в АО "НИТ", передавать скриншоты, мы создали такую кнопочку. Сейчас ее надо сделать подружелюбней, чтобы человек нажал кнопку в eGov-mobile и подал заявку или написал, или продиктовал, что "у меня не отображается такой-то документ". Это облегчит взаимодействие с электронным правительством. Но я хочу сказать тем, кто часто пользуется электронными документами и от них поступают жалобы. Понятно, что будут ошибки. Мы обязательно будем над ними работать, но вы сами знаете, что пандемия нас не предупреждала, она пришла к нам и мы быстро, срочно должны были предпринимать какие-то меры, – пояснил глава ведомства.

При этом он сравнил работу в Казахстане по паспортам вакцинации с аналогичной работой в европейских странах.

Мы сравниваем сейчас с другими странами не для самовосхваления, а чтобы понимать, как пандемическая реальность сказалась. Технологии, которые мы используем, передовые. В какой-нибудь европейской стране нет такого, чтобы забивали информацию в базу данных сразу после получения результатов ПЦР или прививки. Это все наши достижения. Есть шероховатости. Мы будем все совершенствовать, – заключил Мусин.

Оксана Скибан, Нур-Султан