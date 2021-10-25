Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26 октября, передает zakon.kz.

Под влиянием фронтальных разделов на севере, северо-западе, юго-западе днем в центре республики ожидаются осадки (дождь, снег), на западе, севере – туман, гололед, на севере, юге, юго-западе, востоке страны – усиление ветра, – сообщили в РГП "Казгидромет".

На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра до 15–20 м/с, днем на большей части порывы 23–28 м/с.

На севере Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15–20 мс, днем порывы 23 м/с.

На юго-западе, востоке Восточно-Казахстанской, в районе Алакольких озер Алматинской, на горных перевалах Туркестанской, ночью на западе, северо-востоке Мангистауской, днем на севере Павлодарской областей ожидается усиление ветра до 15–20 м/с. На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Нур-Султане переменная облачность, днем временами осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9–14 мс, днем порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +4–6°С, днем – +8–10°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2–7 м/с. Температура воздуха ночью +3–5°С, днем – +16–18°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8–13 м/с. Температура воздуха ночью +3–5°С, днем – +18–20°С.