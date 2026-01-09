Дожди зимой? Опубликован прогноз погоды по Казахстану на 10 января

Фото: unsplash

В большинстве регионов Казахстана в предстоящую субботу, 10 января 2026 года, ожидается погода без осадков. При этом осадки никто не отменял – они обрушатся на часть республики, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет": "Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем сохранится преимущественно погода без осадков. Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, юге страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед". Также сообщается, что по республике прогнозируются туман, усиление ветра. Материал по теме Тепло от +9°С до +15°С ждет Алматы и Шымкент, Астану – морозы: погода на выходные Ранее синоптики заявили, что Казахстан ждет резкая смена погоды. Подробнее о прогнозе на 10-12 января 2026 года можете узнать по ссылке.

