Общество

Дожди зимой? Опубликован прогноз погоды по Казахстану на 10 января

зонтик, капли дождя, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 17:03 Фото: unsplash
В большинстве регионов Казахстана в предстоящую субботу, 10 января 2026 года, ожидается погода без осадков. При этом осадки никто не отменял – они обрушатся на часть республики, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет":

"Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем сохранится преимущественно погода без осадков. Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, юге страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед".

Также сообщается, что по республике прогнозируются туман, усиление ветра.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 17:03
Тепло от +9°С до +15°С ждет Алматы и Шымкент, Астану – морозы: погода на выходные

Ранее синоптики заявили, что Казахстан ждет резкая смена погоды. Подробнее о прогнозе на 10-12 января 2026 года можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
