Дожди зимой? Опубликован прогноз погоды по Казахстану на 10 января
Фото: unsplash
В большинстве регионов Казахстана в предстоящую субботу, 10 января 2026 года, ожидается погода без осадков. При этом осадки никто не отменял – они обрушатся на часть республики, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в прогнозе, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет":
"Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем сохранится преимущественно погода без осадков. Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, юге страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед".
Также сообщается, что по республике прогнозируются туман, усиление ветра.
Ранее синоптики заявили, что Казахстан ждет резкая смена погоды. Подробнее о прогнозе на 10-12 января 2026 года можете узнать по ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript