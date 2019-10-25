В любой момент обрушится - жители ветхого дома в Алматы требуют сноса

Жители аварийного каркасно-камышитового дома на Райымбека, 174г, что в Алмалинском районе Алматы, уже который год просят акимат включить их в программу реновации ветхого жилья, однако, воз и ныне там. Между тем, каждый день они все находятся под угрозой обрушения и живут, как на пороховой бочке – ведь дому уже более 60-ти лет, если не все 80! Судя по официальным документам из БТИ, он был построен в 1939 году.

Мы просим акимат, правительство обратить на нас внимание и снести наш дом, так как он уже весь сыпется. Я сколько ковров уже на мусорку выкинула, соседку снизу залила, - восклицает в отчаянии жительница этого двухэтажного ветхого дома Айгуль Усалинова, показывая свою квартиру. - Но это же не я виновата: с потолка течет и течет труба отопления. За 60 лет у нас все трубы износились, система отопления вообще никакая, стены все сыпятся, полы сгнили. У нас стены уже все изношены, второй этаж уже падает на первый этаж. Когда моя стиральная машинка работает, соседка снизу мне говорит: "Айгуль, ты скоро на меня упадешь". Подвального помещения нет, отопление сделано на чердаке, мои трубы лопаются, у нас там хомут на хомуте, потолок в квартире весь желтый, вода стала протекать с крыши в коридор и в соседние квартиры, стены рушатся и гниют, жители их без конца латают. Постоянно есть опасность замыкания и возгорания. В 2019 году акимат нашего района нашел нам инвестора в лице "Диал-Строй", который готов снести наш дом и построить новый".

Еще одна жительница дома на Райымбека, 174Г Ляззат Ешмухамбетова переживает за жизнь людей еще по одной причине.

Я живу в этом доме с 1960 года. Если наш привозной газ, не дай Бог, загорится, то весь каркасно-камышитовый дом может сгореть за 10-12 минут, - говорит она. – Нам провели трубу с газом, но подключить ее не могут, так как наш дом нигде на учете не стоит, КСК у нас нет, мы бесхозные. Если нам нужно отопление, мы звоним в теплоучасток, а там говорят, что к нам отношения не имеют, так как договора с нами нет: "Вас вообще в природе нет!". И мы постоянно уговариваем акимат включить нам отопление. Здесь 12 квартир, это около 50-ти жильцов, здесь живет уже четвертое поколение первых жильцов дома. Мы столько лет уже ходим в акимат, "Нур-Отан", во все возможные инстанции и просим принять во внимание наше безысходное положение. Наш дом ветхий и должен войти в программу реновации. Срок эксплуатации этого дома – от силы 20 лет, но никак не 60-80 лет!".

Светлане Ковалевой квартира в этом ветхом доме досталась от мамы по наследству, женщина также жалуется на то, что дом давно находится в аварийном состоянии, и в связи с этим – постоянные проблемы плохих технических коммуникаций в доме, подключения воды, тепла, газа. Она также подтвердила, что коммунальные службы отказываются брать дом в эксплуатацию, и каждый отопительный сезон – это головная боль для всех его жителей.

Внутренние электрические провода в доме в ужасном состоянии, не дай Бог, замыкание… Мы очень надеемся, что в самое ближайшее время, в течение года, здесь начнется строительство, и мы переедем в новый дом.

Молодая мама Екатерина Довиченко – представитель четвертого поколения, живущего в этом доме. Вместе с маленькой дочерью и мужем они постоянно сталкиваются с массой проблем: обваливаются стены их родного дома, в ванной видна сквозная брешь, без конца латать приходится и полы – проваливаются из-за сырости, гниют балки, уже бесполезно менять трубы, и тем более, делать капитальный ремонт.

Отопление, холодную, горячую воду включить-отключить у нас вообще проблема, нигде никаких коммуникаций нет, только в колодце, а для этого нужно дозвониться до всех инстанций, это вообще ужас! Краны отопления нам сломали, они есть только в элеваторе, нужно каждый раз вызывать аварийку, акимат эту службу просто заставляет приехать, так как, по их словам, мы вообще никому не принадлежим. Завтра будет минусовая температура, а батареи у нас еле-еле теплые, и как нам жить? - недоумевает Екатерина Довиченко. – Мы хотим, чтобы наш дом снесли и построили, наконец, нормальный, благополучный.

Редакция zakon.kz направила официальный запрос в акимат Алмалинского района.