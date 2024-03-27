"Устроили незаконно": алматинцы требуют закрыть хостел в их доме

Жители одного из домов Алмалинского района Алматы пожаловались на хостел. Они утверждают, что заведение функционирует незаконно, но закрывать его госорганы не хотят. В Управлении предпринимательства Алмалинского района разъяснили ситуацию, сообщает Zakon.kz.

В редакцию обратились жители дома по проспекту Абылай хана, 74. По их словам, в их доме на первом этаже незаконно устроили хостел.

"Все инстанции признают, что есть грубейшие нарушения, штраф от СЭС на 1 млн, УГАСК дал предписание на закрытие. Но все жалобы ни к чему не привели...", – говорится в обращении.

В Управлении предпринимательства Алмалинского района по этому случаю дали развернутый комментарий.

Там сообщили, что на основании обращения жителей дома от 30 января 2024 года Управление санитарно-эпидемиологического контроля Алмалинского района зарегистрировало внеплановую проверку хостела "Almaty Capsule Hostel".

"По результатам данной проверки за нарушения Санитарно-эпидемиологических требований к объектам коммунального назначения составлен административный протокол и наложен штраф в размере 230 МРП по сокращенному производству. Управлением по ЧС Алмалинского района с 13 по 14 февраля проведена внеплановая проверка хостела. По результатам которой составлен административный протокол по ч.1 ст. 410 КоАП РК и выдано предписание на устранение нарушений. Все нарушения требований пожарной безопасности устранены", – говорится в ответе на запрос.

Управление градостроительного контроля Алматы также провело внеплановую проверку, по результатам которой составили административные протоколы по ст. 322 ч. 1 и 323 КоАП РК.

"Выдано предписание на устранение нарушений до 26 марта текущего года. Управлением 27 марта текущего года направлен запрос собственнику нежилого помещения об исполнении предписания", – сообщили в управлении.

В ведомстве также отметили, что открытие и закрытие объектов предпринимательства не входит в полномочия аппарата акима Алмалинского района. И, согласно ст. 8 Закона РК "О жилищных отношениях", "споры, вытекающие из жилищных правоотношений, разрешаются судом".

В ноябре 2023 года в Алматы сгорел хостел по улице Ади Шарипова. Тогда погибли более 10 человек. По факту пожара зарегистрировали уголовное дело. Выяснилось, что заведение работало незаконно.

