Дети отравились химическим веществом в кокшетауской бане

В Акмолинской области дети отравились химическим веществом при посещении банного комплекса, передает zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, инцидент произошел 23 октября.

В 20:20 поступило телефонное сообщение от жителя Кокшетау о том, что в одном из банных комплексов города произошло отравление несовершеннолетних детей. В многопрофильную областную больницу доставлены трое несовершеннолетних детей в возрасте семи, девяти и 17 лет с диагнозом "отравление химическим веществом". пресс-служба ДП Акмолинской области

В ведомстве отметили, что по данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 306 УК РК "…выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Назначены судебно-медицинские экспертизы. пресс-служба ДП Акмолинской области