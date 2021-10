Представители каких знаков зодиака охотнее вакцинируются от COVID-19

Минздрав Солт-Лейк-Сити (США) привел интересную статистику, в которой определены знаки зодиака, которые чаще всего прививаются от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Отмечается, что полученные цифры соотнесли с общим количеством населения.

Now that Mercury is not in retrograde, we're just going to leave this here...



(and yes, this is based on data) pic.twitter.com/fOxBHaDPvY