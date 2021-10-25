Токаев и Бердымухамедов обсудили ситуацию в Афганистане

По итогам переговоров делегаций Казахстана и Туркменистана главы государств Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов провели брифинг для представителей средств массовой информации, сообщает zakon.kz.

Как пишет Акорда, Президент Казахстана в заявлении для прессы отметил, что, несмотря на сложную обстановку в мире, стратегическое партнерство Казахстана и Туркменистана неизменно развивается в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

Говоря о достигнутых сторонами договоренностях, глава государства остановился на значимости соглашений, направленных на правовое закрепление границ.

Сегодня мы приняли целый ряд важных документов, среди которых особое место занимают договор о делимитации казахско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, а также межправительственное соглашение о режиме границы. Таким образом, мы завершаем юридическое оформление сухопутных и морских границ между нашими странами. И это имеет политическое значение, – подчеркнул президент.

Первостепенное внимание на переговорах было уделено перспективам торгово-экономического сотрудничества.

Мы обладаем огромным потенциалом для дальнейшего наращивания товарооборота. Серьезные резервы имеются в энергетике, транспорте, логистике, сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях. Поэтому мы условились принять пакет мер, направленных на существенное увеличение объемов взаимной торговли. Правительствам поручено задействовать имеющийся экспортный потенциал двух стран для расширения номенклатуры товаров, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на то, что Казахстан готов увеличить поставки продукции металлургической, машиностроительной, нефтехимической, пищевой и фармацевтической промышленности, а также сельхозпродукции, прежде всего муки и пшеницы.

Как сообщил Президент, для более эффективной экономической кооперации правительствам поручено ускорить подписание Соглашения о поощрении и защите инвестиций. Большие перспективы, по его словам, открывает взаимовыгодное партнерство в газовой отрасли. В частности, Казахстан готов существенно нарастить импорт туркменского газа.

В ходе обсуждения вопросов регионального сотрудничества Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд важных инициатив.

Для всесторонней реализации нашего торгово-экономического потенциала Казахстан предложил ежегодно проводить межрегиональные форумы. Подобный формат доказал свою эффективность. По результатам этой работы на границе Мангистауской области и Балканского велаята можно было бы создать Специальную зону приграничной торговли с автомобильным грузовым терминалом, – отметил Президент.

Участники встречи подробно рассмотрели перспективы взаимодействия в транспортно-транзитной сфере.

Основной задачей в этом направлении обозначена полноценная загрузка магистрали Казахстан – Туркменистан – Иран. Была подчеркнута важность оптимизации тарифной политики и улучшения условий транспортировки в наших странах для стимулирования роста объемов перевозок. Широкие возможности имеются и по линии логистического взаимодействия между каспийскими портами Актау, Курык и Туркменбаши, – полагает глава государства.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал инициативу туркменского лидера о строительстве моста через залив Гарабогаз для запуска новой автодороги в направлении Казахстана и заявил о готовности изучить возможности совместной реализации данного перспективного проекта.

Залогом крепких и долгосрочных отношений между нашими государствами, как убежден президент Казахстана, является дальнейшее укрепление культурно-гуманитарных связей. В данном контексте он считает важным проведение перекрестных дней культуры и расширение молодежных контактов.

В программу переговоров также вошли вопросы региональной и глобальной повестки дня.

Мы предметно обсудили ситуацию в Афганистане и отметили необходимость продолжения тесного взаимодействия для укрепления стабильности и безопасности в этой многострадальной стране, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства с удовлетворением констатировал близость позиций сторон по абсолютному большинству тем международного плана.

В завершение своего выступления лидер Казахстана выразил уверенность в том, что итоги переговоров укрепят узы дружбы и добрососедства между нашими народами, откроют горизонты для вывода казахско-туркменского партнерства на новые стратегические высоты.

Токаев также заявил, что высказал приглашение в адрес президента Туркменистана посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.

После брифинга состоялась торжественная церемония награждения Президента Казахстана орденом "Битараплык". Высокую государственную награду ему вручил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.