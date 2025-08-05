Токаев и Бердымухамедов обсудили укрепление стратегического партнерства

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. 5 августа 2025 года президент Казахстана поблагодарил Бердымухамедова за приглашение принять участие в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данное мероприятие является важной платформой для обмена мнениями и выработки практических решений по актуальным вопросам положения РСНВМ.

По данным Акорды, в ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транзитно-транспортной сферах.

Фото: akorda.kz

Президенты вновь подтвердили приверженность курсу на всестороннее развитие стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.

До этой встречи Токаев выступил на Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ).