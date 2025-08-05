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Политика

Токаев и Бердымухамедов обсудили укрепление стратегического партнерства

Токаев, президент Туркменистана, встреча, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 17:37 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. 5 августа 2025 года президент Казахстана поблагодарил Бердымухамедова за приглашение принять участие в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данное мероприятие является важной платформой для обмена мнениями и выработки практических решений по актуальным вопросам положения РСНВМ.

По данным Акорды, в ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транзитно-транспортной сферах.

Фото: akorda.kz

Президенты вновь подтвердили приверженность курсу на всестороннее развитие стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.

До этой встречи Токаев выступил на Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ).

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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