Токаев и Бердымухамедов обсудили укрепление стратегического партнерства
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. 5 августа 2025 года президент Казахстана поблагодарил Бердымухамедова за приглашение принять участие в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данное мероприятие является важной платформой для обмена мнениями и выработки практических решений по актуальным вопросам положения РСНВМ.
По данным Акорды, в ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транзитно-транспортной сферах.
Фото: akorda.kz
Президенты вновь подтвердили приверженность курсу на всестороннее развитие стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.
До этой встречи Токаев выступил на Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ).
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