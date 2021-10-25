В Текели прошел фестиваль яблок, посвященный Независимости

В городе Текели Алматинской области прошел фестиваль яблок, посвященный Независимости. Свою точку зрения по поводу данного события высказала заслуженный учитель, ветеран образования Батима Жаканова, сообщает zakon.kz.

В городе Текели, который уютно расположился в предгорьях Джунгарского Алатау, в рамках Алматинского областного форума "Менің Қазақстаным!" прошел фестиваль "AlmaFest: яблоки Текели", приуроченный к 30-летию Независимости Республики Казахстан. Место для мероприятия было выбрано неслучайно: город Текели богат яблоками, в том числе здесь растут яблони Сиверса. Этот вид, распространившийся по всему миру в древние времена на Великом шелковом пути, является прародителем около 40 сортов яблок.

Уместно напомнить, что в статье Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева "Рухани жаңғыру" – "Семь граней Великой Степи" особо подчеркнуто, что "Казахстан – родина яблок и маков". Казахстан и сейчас является родиной яблонь – яблонь Сиверса. И мне, как учителю, как ветерану школьного образования очень приятно, что фестиваль прошел в одной из школ города Текели – средней школе №4. Он был организован КГУ "Қоғамдық келісім" совместно с Центром казахской культуры, обычаев и традиций и акиматом.

На праздничном мероприятии была представлена выставка, подготовленная руками самих учащихся – сладкие блюда из яблок, а также творческие работы детей.

Я всю свою сознательную жизнь провела в школе и могу сказать, что подобного рода фестивали, конкурсы, выставки несут в себе огромный воспитательный эффект, прививают учащимся чувство любви к Родине и к окружающему миру, чувство патриотизма и уважения к старшим, развивают кругозор и так далее.

Об истории родного края, страны и города рассказывают в школах, и во многом от этого зависит, какими вырастут наши дети, будут ли они достойными защитниками своей Родины, станут ли образованными культурными личностями, будут ли знать историю, обычаи и традиции своего народа, – отметила ветеран образования.

Для Казахстана это не праздный вопрос, ведь в нашей стране живут представители более ста национальностей. Поэтому мы в первую очередь должны воспитывать в своих детях гражданскую ответственность перед страной, в которой родился и живешь, укреплять межэтническое согласие. Другими словами, беречь и приумножать те духовные богатства, те ценности, которые нам удалось приобрести за годы независимости.

Как сказал накануне Президент Касым-Жомарт Токаев на совете Ассамблеи народа Казахстана, гармония разных этнокультур в нашем Отечестве должна стать главным принципом и неизменным стратегическим ориентиром консолидации казахстанцев в единую нацию.