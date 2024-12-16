В Костанае прошел фестиваль креативных идей, посвященный Дню Независимости

Костанайские ремесленники, дизайнеры, производители украшений, игрушек, экопродукции объединились в рамках масштабного шоурума Qazaq creative, сообщает Zakon.kz.

Каждый из 80 участников показывал свои навыки, презентовал услуги или продукцию. Участвовали не только артисты и ремесленники, проживающие в городе – приехали и сельские мастера, даже из отдаленных районов. Здесь собрались творческие, горящие своим делом люди.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Кто-то представил зрителям свою первую коллекцию одежды, кто-то новую линейку натуральной собственноручно изготовленной косметики. Кто-то нашел новые ароматы для свечей или сочетания форм для серебряных украшений.

"У нас регулярно проходят различные форумы и конференции. И мы решили, что креативной индустрии Костанайской области тоже нужно подобное объединяющее событие. Мы обмениваемся опытом, рассказываем о своих достижениях, ищем новые таланты", – рассказала одна из организаторов шоурума Сауле Кабидулова.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Корреспондент Zakon.kz, проведя среди участников и гостей мероприятия несколько часов, узнала много новых имен и идей. Один из хореографических номеров под названием "Алаш" откровенно удивил публику. Юные артисты ансамбля DIAMONDS рассказали о событиях давних лет в современном прочтении.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Выступления сменялись поздравлениями лучших коллективов, вручением наград и грамот за достижения 2024 года.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Я финалистка проекта "Одно село, один продукт". Здесь хочу найти единомышленников по войлоку. Увлекаюсь изготовлением серебряных украшений, потому очень интересно познакомиться с коллегами по цеху", – рассказала мастерица Айгуль Бекбулатова.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Здесь в одном ряду можно было увидеть лоскутные одеяла, искусные изделия из серебра, казахские национальные сладости, украшения из натуральных камней, игрушки. Например, Евгения Семенькина привезла на шоурум пропитанные специальным восковым составом тканевые салфетки. Креативное решение поможет дольше хранить продукты.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Стали участниками шоурума и художественные школы Костаная, а также скульпторы.

"Мне сложно объяснить, в чем креатив художников в современном прочтении. Проще нарисовать. У нас на вооружении немало новых техник и материалов. Мы в нашей школе учим и детей, и взрослых умению фантазировать. Да, у нас классическая художественная школа, но это не мешает людям переносить на бумагу свои мысли. Рисовать может каждый, стоит только захотеть", – рассказала педагог по живописи одной из частных школ Костаная Виктория Корпушевская.

Сложно не согласиться, ведь немалое количество дизайнеров и ремесленников начинали с художественной школы.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Организаторы рассказали, что состояться яркому событию помогла Костанайская областная филармония, предоставив помещение для проведения фестиваля в рамках празднования своего 80-летия. Среди участников мероприятия оказались те, кто помог с оформлением события, в том числе музыкальным, фото- и видеосъемкой. Каждый приложил руку к организации большого праздника креатива.

Подобные фестивали объединяют творческих людей во всем Казахстане. Мастерица из Кызылорды передает девушкам секреты ковроткачества. Карлыгаш Ильясова возрождает национальные ремесла. Материал на Zakon.kz о ней можно прочитать здесь.

Также наши журналисты рассказывали и о других творческих казахстанцах. Например, алматинка Ильсия Шарипова своими руками создает кукольные домики. Своим делом она горит, как и многие другие креативные люди.