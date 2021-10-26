Компанию Facebook пытаются скоординированно оклеветать – Марк Цукерберг

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг рассказал о скоординированных попытках оклеветать соцсеть, сообщает zakon.kz.

Добросовестная критика помогает нам стать лучше. Но, на мой взгляд, то, что мы видим сейчас, это скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить искаженную картину о нашей компании, – написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

По мнению бизнесмена, компаниям не следует самостоятельно принимать все решения о своей медийной политике, поскольку им приходится находить компромисс между отдельными понятиями.

Когда мы принимаем решения, нам необходимо балансировать между понятиями социальной справедливости, как то свобода слова и снижение вредоносного контента, или между внедрением шифрования для конфиденциальности и оказанием помощи органам правопорядка, – отметил Цукерберг.

Глава соцсети добавил, что в первую очередь речь идет не о деньгах, а о соблюдении баланса между сложными социальными ценностями. По словам Цукерберга, он многократно просил о государственном регулировании.

25 октября газета Financial Times опубликовала фрагменты расследования The Facebook Papers, основанного на показаниях бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хауген. В документах утверждается, что администрация Facebook давала политикам и звездам привилегии при размещении постов.