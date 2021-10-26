Цой озвучил новый прогноз по коронавирусу

Минздрав обновил прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на ближайшие три месяца, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Министерством обновлен прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на ближайшие три месяца. Так, при пессимистичном сценарии, среднесуточное число зарегистрированных случаев в ноябре составит до 1 800, в декабре – до 2 350, – сообщил Цой.

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Согласно реалистичному сценарию, в ноябре Минздрав прогнозирует до 1 650, в декабре – до 1 600 случаев в сутки.

Министр добавил, что при оптимистичном сценарии в ноябре ожидается до 1 500 случаев, в декабре – до 1 100 случаев в сутки.

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Министерством здравоохранения совместно с местными исполнительными органами продолжается мониторинг и реализация профилактических и противоэпидемических мер по КВИ, – отметил Цой.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан