Объявлен состав сборной Казахстана и их соперников на финал Кубка Дэвиса-2021

C 25 ноября по 5 декабря 2021 года состоятся финальные матчи командного Чемпионата мира по теннису – Кубок Дэвиса, сообщает zakon.kz.

В этих состязаниях примет участие и сборная Казахстана. Тренерский штаб казахстанской команды во главе с Юрием Щукиным выбрал игроков для участия в решающей стадии. Это Александр Бублик (34-й номер рейтинга ATP), Михаил Кукушкин (159), Дмитрий Попко (162), Андрей Голубев (35 номер парного рейтинга ATP), Александр Недовесов (76 номер парного рейтинга), информирует пресс-служба ФТК.

Сборная Казахстана сыграет с командами Канады и Швеции в группе В.

Соперники казахстанцев тоже объявили, кто будет сражаться в финальной стадии. Швецию представят: Микаэль Имер (101), Элиас Имер (168), Андре Йоранссон (66 номер парного рейтинга), Джонатан Мридха (511).

В составе сборной Канады: Феликс Оже-Альяссим (12), Денис Шаповалов (13), Вашек Поспишил (85) Брайден Шнур (226 номер парного рейтинга), Питер Полански (284).

Матч сборных Казахстана и Швеции пройдет 27 ноября, а 28 ноября казахстанская дружина сыграет с Канадой, которая в 2019 году дошла до финала Кубка Дэвиса.

Впервые финальные матчи Кубка Дэвиса будут сыграны одновременно в трех городах – Инсбруке, Мадриде и Турине. В турнире примут участие 18 команд, разделенных на шесть групп. В группе А – сборные Испании, России и Эквадора, в группе С – Франции, Великобритании и Чехии, в группе D – Хорватии, Австралии и Венгрии, в группе Е – США, Италии и Колумбии, в группе F –- Сербии, Германии и Австрии. Каждый матч на турнире будет состоять из двух одиночных игр и одной парной.

Шесть победителей групп и две лучшие команды, среди занявших вторые места, выйдут в четвертьфинал турнира. Полуфиналисты гарантируют себе участие в финальной части Кубка Дэвиса-2022.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсмен по числу побед в турнире – сборная США (32). Действующими победителями являются испанцы.



Куандык Шынасилов