"Без Бублика": объявлен состав сборной Казахстана на матчи против Пакистана в Кубке Дэвиса

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Сборная Казахстана 1-2 февраля сыграет домашний матч первой Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Пакистана. Объявлен состав сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Тренерский штаб во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Александр Шевченко, Тимофей Скатов, Дмитрий Попко, Бейбит Жукаев и Денис Евсеев.

Игры пройдут на закрытом хардовом корте Beeline Arena в Астане. Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встречи и пройдут в трехсетовом формате.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленный рейтинг. Казахстанские теннисисты узнали свои актуальные позиции.