"Без Бублика": объявлен состав сборной Казахстана на матчи против Пакистана в Кубке Дэвиса
Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
Сборная Казахстана 1-2 февраля сыграет домашний матч первой Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Пакистана. Объявлен состав сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Тренерский штаб во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Александр Шевченко, Тимофей Скатов, Дмитрий Попко, Бейбит Жукаев и Денис Евсеев.
Игры пройдут на закрытом хардовом корте Beeline Arena в Астане. Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встречи и пройдут в трехсетовом формате.
Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленный рейтинг. Казахстанские теннисисты узнали свои актуальные позиции.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript