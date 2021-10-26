Актриса Светличная до исчезновения заявляла об издевательствах

Известная актриса Светлана Светличная до своего исчезновения в Москве просила о помощи и защите, рассказала председатель Гильдии актеров России Валерия Гущина, передает zakon.kz.

Как пишет "Комсомольская правда", полиция пытается обнаружить Светличную по камерам видеонаблюдения, но результатов пока нет.

Стало известно, что 20 октября артистка обращалась к юристу, придя в организацию без звонка. Она рассказывала, что над ней издеваются.

Вот вы здесь сидите, а надо мной опять издеваются. Дайте мне юриста, я хочу, чтобы меня защитили, – обратилась Светличная к Гущиной.

В офисе Светличную проводили к специалисту, а затем на такси отправили по новому адресу места жительства, который указала невестка знаменитости. Сама Светличная в тот день не смогла вспомнить адреса.

Ее родственники (семья сына) живут в районе Преображенки. Все они рядом. Она уехала от нас с рюкзачком. В нем находились деньги и документы, – подчеркнула Гущина.

Она добавила, что актриса давно ведет себя "своеобразно". По мнению председателя, полиция сейчас ищет человека, которого "никогда не найдет".

О том, что актриса пропала без вести, стало известно в понедельник, 25 октября. Заявление о пропаже матери подал сын Светличной – Алексей Ивашов.