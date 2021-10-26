В России школьник случайно застрелил ребенка

В Усть-Абаканском районе Хакасии девятилетний мальчик случайно убил четырехлетнего ребенка, сообщает zakon.kz.

Согласно информации Следственного Комитета России, трагедия произошла 20 августа.

По данным следствия, девятилетний мальчик позвал в гости соседского ребенка. Они играли и забрели в сарай, где отец старшего хранил пневматическую винтовку.

В ходе игры дети зашли в сарай, где сын подозреваемого снял со стены винтовку и стал ее рассматривать, в результате чего произошел выстрел в сторону, где находился младший мальчик, – отмечено в сообщении.

Ребенка доставили в больницу, но после терапии, которая длилась несколько месяцев, он скончался.

В отношении отца стрелявшего было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности. Однако сейчас решается вопрос о переквалификации его действий (причинение смерти по неосторожности).