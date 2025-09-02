Сотрудник МВД случайно застрелил напарника
Сотрудник Министерства внутренних дел (УССО МВД) застрелил напарника в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.
Информация о произошедшем появилась в соцсетях. Сообщалось, что "в Жезказгане сотрудник полиции, младший сержант, произвел выстрел из табельного оружия в область рта коллеги, младшего сержанта полиции, который впоследствии скончался".
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области уточнили, что инцидент произошел 31 августа около 21:00 в поселке Топар с участием сотрудников специализированной службы охраны (УССО).
"При несении службы на посту охраны объекта ТОО "ГРЭС" в поселке Топар произошел трагический инцидент. Сотрудник Управления специализированной службы охраны по неосторожности произвел выстрел из табельного оружия, в результате чего смертельное ранение получил его напарник. По данному факту возбуждено уголовное дело", – прокомментировали в ДП.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное и служебное расследование. В интересах следствия другие сведения не разглашают.
