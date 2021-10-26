Какие вузы получат стипендии Президента РК

Министерство культуры и спорта подготовило проект приказа "О распределении стипендии Президента Республики Казахстан по высшим учебным заведениям на 2021 год", сообщает zakon.kz.

Департаменту экономики и финансов Министерства культуры и спорта Республики Казахстан обеспечить выделение средств высшим учебным заведениям согласно прилагаемого распределения в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, – говорится в документе.

РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы" – 5;

РГУ "Казахский национальный университет искусств" – 9.

РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова" – 4.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 ноября.