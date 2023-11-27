Какие вузы искусства получат стипендии президента РК
Фото: Zakon.kz
Министерство культуры и информации подготовило приказ "О распределении стипендии Президента Республики Казахстан между организациями высшего и послевузовского образования на 2023 год", сообщает Zakon.kz.
В частности, 20 стипендий распределят между студентами и магистрантами:
- РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы" – 4 (студентам);
- РГУ "Казахский национальный университет искусств" – 12 (студентам) и 1 магистранту;
- РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова" – 4 (студентам).
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 декабря.
Размер президентской стипендии составляет для студентов 73 320 тенге, для магистрантов — 173 974 тенге.
Ранее сообщалось, что высшее образование в Казахстане подорожало на 14%. Заметнее всего подорожало обучение в вузах Астаны – сразу на 26,8%.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript