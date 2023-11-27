Какие вузы искусства получат стипендии президента РК

Фото: Zakon.kz

Министерство культуры и информации подготовило приказ "О распределении стипендии Президента Республики Казахстан между организациями высшего и послевузовского образования на 2023 год", сообщает Zakon.kz.

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