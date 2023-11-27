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Какие вузы искусства получат стипендии президента РК

Какие вузы искусства получат стипендии президента РК Фото: Zakon.kz
Министерство культуры и информации подготовило приказ "О распределении стипендии Президента Республики Казахстан между организациями высшего и послевузовского образования на 2023 год", сообщает Zakon.kz.

В частности, 20 стипендий распределят между студентами и магистрантами:

  • РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы" – 4 (студентам);
  • РГУ "Казахский национальный университет искусств" – 12 (студентам) и 1 магистранту;
  • РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова" – 4 (студентам).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 декабря.

Размер президентской стипендии составляет для студентов 73 320 тенге, для магистрантов — 173 974 тенге.

Ранее сообщалось, что высшее образование в Казахстане подорожало на 14%. Заметнее всего подорожало обучение в вузах Астаны – сразу на 26,8%.

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Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство культуры и информации Казахстан
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