Все время вопросы, будто Минздрав не договаривает – Цой о поставках Pfizer

26 октября 2021, 11:02
Фото: pfizer.com

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой пообещал пригласить представителей компании Pfizer на брифинг, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, вся информация о поставках вакцины Pfizer в Казахстан конфиденциальна.

Все время к нам вопросы, как будто Минздрав что-то не договаривает. Но мы ограничены конфиденциальностью. Я думаю, что в ближайшее время мы с представителями компании Pfizer выйдем на брифинг и попросим их, чтобы они рассказали, потому что все скреплено контрактом, есть определенные требования, – сказал Алексей Цой в кулуарах правительства.

Напомним, 6 октября министр здравоохранения сообщил, что подписан финальный контракт по поставке вакцины Pfizer в Казахстан. В четвертом квартале 2021 года препарат обещают привезти.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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